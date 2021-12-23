Önder Karaveli: "Beşiktaş hiç vazgeçmeyecek!"
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Göztepe maçı sonrasında konuştu.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'in 18. haftasında 2-1 kazandıkları Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Taraftar sevgisi sayesinde ağladığını söyleyen Karaveli, "Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Taraftarımızın sevgisi beni ağlatacaktı. Birkaç damla da geldi ama onları sildim. Güzel ama zor anlar yaşamışım." dedi.
Beşiktaş'ın vazgeçmeyeceğinin altını çizen siyah - beyazlı hoca, "Göztepe'nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun aynı olmadığını düşünüyordum öyle de oldu. 3 maçtır takımlayım ve 3 maçta da ilk golü yedik. Çalışmamıza rağmen yine geriye düştük. Ama bir karakter oluşmaya başladı ya da bu karakteri yeniden yakaladık ve vazgeçmeyen bir Beşiktaş var. Beşiktaş hiç vazgeçmeyecektir. Ersin de bizi oyunda tuttu. İkinci gol de zamanla açısından iyi oldu. Çok pozisyon verdik, çok çalışmamız gerekiyor. Ersin hep bu kadar iyi olmayabilir. Çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Rosier'in kırmızı kartını değerlendiren Önder Karaveli, "Rosier kırmızı gördü, bir planımız vardı. Umut Meraş biliyor. Bunu değerlendireceğiz. Atiba da daha önce oynadı. Birini hazırlarız sorun yok. Savunma oyuncularımızn performansının iyi olduğunu düşünüyorum, daha dikkatli olacağız. Savunma sadece savunmacılarla değil takımla oluyor, bu maçta da gördük." şeklinde konuştu.
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