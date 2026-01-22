Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Raphael Onyedika, sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Onyedika kimdir? Raphael Onyedika kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Raphael Onyedika Galatasaray'a mı geliyor?

RAPHAEL ONYEDİKA KİMDİR?

Raphael Onyedika Nwadike, 19 Nisan 2001 tarihinde Nijerya'nın Imo eyaletinde dünyaya geldi.

RAPHAEL ONYEDİKA HAYATI VE KARİYERİ

Onyedika, 15 yaşında Nijerya kulübü FC Ebedei'nin akademisine katılmadan önce sokak futbolu oynuyordu. Ebedei'de üç yıl geçirdikten sonra, 18. doğum gününden kısa bir süre sonra, FC Ebedei'nin bağlı kulübü olan Danimarka'daki FC Midtjylland'ın akademisine katıldı.

FC Midtjylland'daki ilk tam sezonunda, fiziği, hızı ve oyun tarzıyla U19 Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde etkileyici bir performans sergiledi. 1 Temmuz 2020'de kulüple Haziran 2025'e kadar geçerli beş yıllık ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Daha fazla deneyim kazanmak için Onyedika, 19 Ağustos 2020'de 2020-21 sezonunun tamamı için Midtjylland'ın bağlı kulübü olan Danimarka 1. Lig takımı FC Fredericia'ya kiralandı.

28 Ağustos 2022'de Onyedika, Belçika'daki Club Brugge ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

RAPHAEL ONYEDİKA'NIN OYUN TARZI

Raphael Onyedika, öncelikle fiziksel gücü, top kazanma yeteneği ve taktik disipliniyle tanınan defansif bir orta saha oyuncusudur. Rakip oyununu kesme ve zamanında müdahalelerle bozmakta üstünlük gösterirken, baskı altında topu elinde tutma soğukkanlılığına da sahiptir. Atletik yapısı sayesinde hızla mesafe kat edebilir ve genellikle savunmanın önünde bir kalkan görevi görür.