Victor Osimhen ve Marco Asensio’nun sakatlık durumları derbi öncesi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Osimhen, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Asensio derbide oynayacak mı?

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Sarı-Kırmızılılar’da Nijeryalı golcünün geniş kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılırken, ilk 11’de oynayıp oynamayacağına ise idman performansına göre karar verilecek. Oyuncunun sahada olma isteği dikkat çekerken, sağlık ekibi süreci kontrollü şekilde yönetiyor.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Teknik heyet ve sağlık ekibi, süreci büyük bir titizlikle yönetiyor: Osimhen’in ise sahada olma arzusu oldukça yüksek. Normalde ağrıları olduğunda sakatlık riski nedeniyle kendini sakınan Nijeryalı yıldız söz konusu derbi olduğunda ise sahada olmak istiyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki derbiye 15 dakikalık idmanla çıkan Osimhen takımla çalışmalara katılsa maç temposu konusunda eksik. Antrenmanlardaki fiziksel performansı hafta boyunca gözlemlenecek.

ASENSİO DERBİDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe cephesinde ise Marco Asensio’nun durumu yakından takip ediliyor. Beşiktaş derbisinde sol dizinden sakatlanan İspanyol oyuncunun yapılan kontrollerinde ön çapraz bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Asensio, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında riske edilmedi. Teknik ekip, oyuncuyu 26 Nisan’daki Galatasaray derbisine yetiştirmeyi planlıyor.