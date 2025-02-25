Oyundan çıkmıştı: Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 10:00

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahc¸e derbisinin son anlarında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada Osimhen'in durumu için gelen soruya, "Durumuna bakacağız" yanıtını verdi.

Nijeryalı futbolcunun durumunun, yapılacak MR'ın ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

EREN VE SALLAI DE SAKATLANDI

Galatasaray'da Osimhen ile birlikte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı ve Roland Sallai de Fenerbahc¸e derbisinde sakatlıkları sonrasında oyundan çıktı.

Üç futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.