Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde korkutan anlar: Hakem maçı durdurdu

Galatasaray - Fenerbahçe maçında deplasman tribününden sarı kırmızılı taraftarlara meşale atıldı. Derbinin Sloven hakemi Slavko Vincic, durum normale dönene kadar maçı durdurdu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde korkutan anlar: Hakem maçı durdurdu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:18

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları karşılaştı.

RAMS Park'ta oynanan maçta kendilerine ayrılan deplasman tribününü dolduran Fenerbahçe taraftarları ikinci yarıda yaktıkları meşaleleri sarı kırmızılı tribünlere fırlattı.

Derbinin Sloven hakemi Slavko Vincic, Galatasaray tribünlerinde meydana gelen bu tehlikenin ardından maçı durdurdu.

Vincic, durumun normal dönmesinin ardından oyunu yeniden başlattı.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #meşale

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