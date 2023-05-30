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Paola Egonu'nun yeni takımı belli oldu

İtalyan ekibi Vero Volley Milano, VakıfBank ile yollarını ayıran Paola Egonu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:10
Paola Egonu'nun yeni takımı belli oldu
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'yla yollarını ayıran Paola Egonu, İtalya'nın Vero Volley Milano takımına transfer oldu. 

İtalyan ekibi, Egonu'nun transferini resmi olarak duyurdu.

Egonu, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Eczacıbaşı'na karşı kazandığı maçın ardından takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

İtalyan oyuncu, yeni takımı Milano'da kariyerine devam edecek.


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