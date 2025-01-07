Pembe diziyi aratmıyor! Wanda Nara sosyal medyadan adım attı Icardi reddetti!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 19:48

Güncelleme: 07.01.2025 - 19:48

Mauro Icardi ve Wanda Nara ile ilgili Arjantin'den yeni bir iddia gündeme geldi. Sporx'te yer alan habere göre, L-Gante ile ayrılan ve Icardi ile fotoğraflarını yeniden sosyal medya hesabına yükleyen Wanda Nara, Icardi ile yeniden bir araya gelmek istedi.

Mauro Icardi'nin ise Wanda Nara'nın bu isteğini kabul etmediği ifade edildi. Wanda Nara'nın, ailesini özlediğini söylediği, Icardi'nin ise, "Bunu daha önce düşünmeliydin" diyerek Nara'yı geri çevirdiği kaydedildi.

Arjantin basınında yer alan haberde, Mauro Icardi'nin, Wanda kendisini küçük düşürene kadar birlikte olmak adına her şeyi yaptığı ve Arjantinli golcünün artık, "Geri dönemeyeceğiniz nokta vardır" düşüncesinde olduğu kaydedildi.