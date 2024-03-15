Pendikspor 3 puanı 90+7'de aldı

Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Pendikspor ağırladığı İstanbulspor'u 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 22:56
Pendikspor 3 puanı 90+7'de aldı
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Trendyol Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Pendikspor konuk ettiği İstanbulspor'u  1-0 mağlup etti.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar

İstanbulspor'da Modestas Vorobjovas, 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Pendikspor bu galibiyetle puanını 29'a çıkartırken, İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

Pendikspor bir sonraki karşılaşmasında Samsunspor deplasmanına giderken, İstanbulspor ise evinde Rizespor'u konuk edecek.


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