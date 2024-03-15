Pendikspor 3 puanı 90+7'de aldı
Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Pendikspor ağırladığı İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Trendyol Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Pendikspor konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar
İstanbulspor'da Modestas Vorobjovas, 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Pendikspor bu galibiyetle puanını 29'a çıkartırken, İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.
Pendikspor bir sonraki karşılaşmasında Samsunspor deplasmanına giderken, İstanbulspor ise evinde Rizespor'u konuk edecek.
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