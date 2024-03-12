Pendikspor'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Pendikspor, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ye sevk edilmemesi üzerine bir açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 23:51
Pendikspor'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
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Süper Lig ekibi Siltaş Yapı Pendikspor, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ye sevk edilmemesi üzerine bir açıklamada bulundu. 

Kırmızı-beyazlı ekip, avukatlar aracılığıyla çarşamba günü TFF'ye itirazların yapılacağını duyurdu.

Pendikspor'dan yapılan o açıklama;

''TFF tarafından yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamasında, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında yaptığı ahlak ve etik dışı, sportmenliğe aykırı hareketlere rağmen 'Mert Hakan Yandaşı isimli futbolcuya hiçbir şekilde yer verilmemiş. Anlaşılan o ki bu futbolcu; 90 dakika boyunca hakemi etkisi altına aldığı gibi maçın gözlemcilerini de etkilemeyi başarmış.

Merak ettiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü maçın hakemine yapılan tehditler federasyon temsilcilerine de mi yapıldı? Hangi ayrıcalıklarla sahaya çıktığını bilmediğimiz bu futbolcu şaha içinde bir ceza almadığı gibi sonrasında da aynı şekilde korunmaya devam etmiş. Alınan bu karar maalesef bizi şaşırtmıyor! Ama yapılan bu haksızlık karşısında susmayacağımızı ve hakkımızı arayıp, adaletin yerini bulması adına avukatlarımız aracılığıyla gerekli itirazların yarın sabah yapılacağını kamuoyuna duyururuz.''


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