Pendikspor'dan Mert Hakan Yandaş için resmi başvuru

Pendikspor Kulübü, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın maç içindeki davranışları sebebiyle TFF'ye resmi şikayette bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 21:21
Pendikspor'dan Mert Hakan Yandaş için resmi başvuru
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Pendikspor Kulübü, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın maç içindeki davranışları sebebiyle TFF'ye resmi şikayette bulundu.

36. MADDE

Radyospor'un haberine göre; Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ın gol sevincinde Pendikspor yedek kulübesine yaptığı sevinç sebebiyle 36. maddeden (sportmenliğe aykırı hareket) PFDK'ye sevk edilmesi talep edildi.

TFF Disiplin Talimatı'na göre; 36. maddeden sevk edilen sporcu ve kulüp görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.

41. MADDE

Öte yandan Pendikspor'un Mert Hakan için yaptığı bir diğer başvuru da Mert Hakan ile maçın hakemi Kadir Sağlam arasında geçen diyalog hakkında. Pendikspor yaptığı başvuruda Mert Hakan'ın Kadir Sağlam'ı tehdit ettiği gerekçesiyle 41. maddeden (hakaret ve tehdit) PFDK'ye sevkini istedi.

TFF Disiplin Talimatı'na göre; 41. maddeden sevk edilen sporcu 3 ila 7 maç arası men cezası verilir.


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