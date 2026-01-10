Süper Kupa finallerinde Galatasaray'a karşı ağır bir mağlubiyet alan Trabzonspor'da transfer süreci devam ediyor. Fırtına, Pep Chavarria ismini transfer listesinin en tepesine koydu. Peki, Pep Chavarría kimdir, kaç yaşında? Pep Chavarría hangi takımlarda oynadı? Pep Chavarría Trabzonspor'a mı geliyor?

PEP CHAVARIA KİMDİR?

Josep María " Pep " Chavarría Pérez 10 Nisan 1998 yılında dünyaya geldi. Chavarría , Katalonya'nın Girona şehrine bağlı Figueres'te doğdu ve eğitimini UE Figueres'te tamamladı. Rayo Vallecano takımında sol bek olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcudur.

PEP CHAVARIA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Chavaria, 10 Eylül 2016'da, henüz 18 yaşındayken, CF Peralada'ya karşı deplasmanda 4-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Tercera División maçının son 11 dakikasında oynayarak ilk takımda ilk maçına çıktı. 10 Temmuz 2018'de Figueres'te ilk 11'de oynamaya başladıktan sonra Chavarría, Segunda División B takımı UE Olot'a transfer oldu. 25 Ağustos 2020'de Chavarría, Segunda División'da Real Zaragoza ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. 31 Ağustos 2022'de Chavarría, La Liga ekibi Rayo Vallecano ile beş yıllık bir anlaşma imzaladı.