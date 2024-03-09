Pepsi’den deprem bölgesinin köklü kulüplerine destek: “Pepsi Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi” Hatay'da başladı!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 13:55

Güncelleme: 09.03.2024 - 13:55

“Pepsi Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi”nin ilk buluşması, PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fisunoğlu’nun yanı sıra Psikiyatrist Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, eski milli futbolculardan Ümit Karan ve altyapı öğrencilerinin katılımıyla Hatay’da gerçekleşti.

Deprem bölgesinde spor ve futbol aracılığıyla moralleri yükseltmeyi ve umutları yeşertmeyi amaçlayan Pepsi, Atakaş Hatayspor’un ardından yine bölgenin köklü kulüplerinden Gaziantep FK, Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor A.Ş.’nin U19 Elit A ve B takımlarına da maddi destek sağlayacak. Projenin Hatay’dan sonraki durağı ise Adana olacak.

PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi’nin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) iş birliğiyle hayata geçirdiği “Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri” bu yıl, “Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek” ismiyle deprem bölgesine yönelik bir açılımla hayata geçti. Bölgede 16-19 yaş grubunun yer aldığı U19 Elit A ve Elit B takımları; Gaziantep FK, Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor A.Ş.’ye verilen destekle eksik malzeme alımı, saha onarımı gibi kulüplerin ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sağlanacak. Proje, aynı zamanda deprem felaketinin yaşandığı bölgede, gençlerin moralini ve umudunu yükseltilmeyi amaçlıyor.

“Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi”nin ilk buluşma durağı Hatay’dı. Atakaş Hatayspor U19 kadrosunda bulunan genç sporcuların katılımıyla gerçekleşen buluşmada, PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder, TSYD’yi temsilen Başkan Oğuz Tongsir adına, TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fisunoğlu, Psikiyatrist Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, Türk futbolunun unutulmaz iki ismi Volkan Demirel ve Ümit Karan katıldı.

SPOR ÖNCELİKLİ SORUMLULUK ALANLARIMIZDAN BİRİ

Açılış konuşmasını yapan PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder, Pepsi’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne erkekler ve kadınlarda verdiği desteği hatırlatarak, “İşimizi en iyi şekilde yaparken sosyal sorumluluk projelerimizle de değer yaratmaya, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaya öncelik veriyoruz. Spor bizim için öncelikli sorumluluk alanlarımızdan biri” dedi.

“Spor üzerinden sosyal fayda yarattığımız çalışmalar arasında “Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri” projesi bizim için çok önemli ve değerli” diyen Aslı Önder şöyle devam etti: “Futbolun iyileştirici gücünden hareketle ‘Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projemizi hayata geçirdik. Futbol yaşamlarının henüz başında olan gençler, bu seminerlerde yıldız bir futbolcu olabilmek için ne yapmaları gerektiğini öğreniyor ve uzmanlar tarafından yönlendiriliyor. Bu süreçte kariyer tavsiyelerinin yanı sıra genç futbolseverlerin kendi bedenlerini tanımaları ve sürdürülebilir bir şekilde kariyer yolculuğuna devam etmeleri de çok önemli. Bu nedenle, seminerleri çok yönlü olarak hayata geçiriyoruz.”

Bu yıl “Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri”nin “Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi” ile deprem bölgesinde yapılacağını vurgulayan Aslı Önder şunları söyledi:

“Projemizle 6 Şubat’ta tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan ve ağır bir felaket yaşayan bölgenin futbola meraklı gençlerine biraz da olsa moral vermiş, umutlarının yeşermesine katkı sağlamış olacağız. Aynı zamanda, seminerlere paralel bir şekilde Pepsi olarak bölgenin köklü futbol kulüplerinin de yanında olmak istedik. Bu kapsamda Hatayspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor A.Ş.’nin U19 Elit A ve B takımlarına maddi destek sağlayacağız. Biz bölgenin moralinin tekrar yükseltilmesinde, sporun ve futbolun önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu bakımdan bölge kulüplerine desteğimizi sürdüreceğiz.”

ROL MODEL OLUŞTURMALARINA ÖNCÜLÜK EDECEK

Seminerde konuşan TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fisunoğlu, “Sporun evrensel dilinde umut, mücadele, birliktelik vardır. Bizler de Pepsi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile bölge halkının spor ve futbol aracılığı ile depremin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışacağız. Gençlerimizin yaşadığı sorunları aşma konusunda sporun onlara bir dayanak noktası olmasını ümit ediyoruz. Bu seminerlerin, çocuklarımızın önlerinde rol model belirlemeleri adına önemli bir misyonu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu buluşmaların, sporcuların sahanın içinde oldukları kişi ve olmak istedikleri kişi arasındaki yolu en hızlı şekilde yürümeleri için önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

TRAVMADAN ÇIKMANIN EN ÖNEMLİ YOLU DAYANIŞMA

Daha sonra Psikiyatrist Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan gençlere hitap etti. Tezcan, deprem bölgesinde travma yaşayan gençleri motive etmeye odaklı sunumunda, “Travmadan çıkmanın en önemli yolu birbirinize tutunmak ve dayanışma” dedi. Birinin elini tutmanın, birine sarılmanın ne kadar önemli olduğunu, tek başına başarılı olunamasa da ekip içinde başarılı olmanın, birlikte başarmanın ve bu paylaşma duygusunda yetişmenin faydalı bir insan olmayı sağladığını vurguladı. Sporun iyileştirici gücünün tüm bu süreçteki etkisine değindi.

Tezcan ayrıca, vücudumuzu tanıma, sürdürülebilir spor performansı için gereken ögeler, beslenme, antrenman, teknik, taktik, uzun bir spor hayatı için sakatlanmayı önlemek, kendini sakatlama ihtimalleri, rakibi sakatlama faktörleri, sakatlanmayı önleme yöntemleri ve centilmenlik başlıkları altında önemli bilgiler verdi.

SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ

Buluşmaya online olarak katılan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, “Geleceğe Umut Olmak” içerikli konuşmasıyla kendi spor ve futbol yaşamından anıları ve çıkardığı dersleri gençlerle paylaştı. Sözlerine, “Yaşadığımız deprem felaketinde kayıplarımızın yerini doldurabilmek mümkün değil. Ancak geleceğe umut olmak için ilk andan beri canla başla mücadele ediyoruz. Sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz” ifadeleriyle başlayan Demirel şöyle devam etti: “Hep beraber el ele vererek gençlerimiz için iyi bir gelecek sunmak istiyoruz. Burada yapılan katkıların da bu amacımıza en iyi şekilde hizmet edeceğinin farkındayız. Bölge halkının da en büyük ihtiyaçlarından biri; geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak bu tür projelerdir. Belki bugünden yarına değil ama gelecekte dönüp arkalarına baktıklarında ‘İyi ki…’ diyecekleri destekleri onlara sağlamak en büyük mutluluğumuz olacaktır.” Volkan Demirel konuşmasında profesyonel bir sporcunun kariyer yolculuğunda dikkat etmesi gereken noktalara da dikkat çekti.

BİRBİRİNİZE DESTEK OLMAYI İHMAL ETMEYİN

Buluşmaya katılan eski milli futbolcu Ümit Karan da “Kendinize inanın ve güvenin” diyerek futbolsever gençlere seslendi: “Başarı, sürekli çalışma ve çaba gerektirir. Gelecek sizlerin ve hedeflerinize ulaşmak için her gün azimle çalışmalısınız. Kendinizi geliştirmek için disiplinli olmanız ve kendinize güvenmeniz, inanmanız gerekiyor. Başarıya ulaşmak için belirli hedefler belirlemek önemlidir. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler koymak sizi ilk andan itibaren fark edilen, dikkat çeken kişi haline getirecektir. Zaman zaman başarısızlıklar da olabilir ama bunlardan ders çıkarmanız ve daha güçlü bir şekilde geri dönmeniz gerekiyor” dedi.

Galatasaray’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Ümit Karan, Pepsi ve TSYD iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek geleceğin yıldızlarına herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Seminerde Real Madrid'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile yapılan bir video çekimi de katılımcı gençlere gösterildi. Filmde yıldız futbolcu, genç futbolculara sevgi ve destek mesajını iletti.

Genç sporcuların ilgiyle izlediği seminerde soru cevap oturumları da canlı bir sohbet ortamında gerçekleşti.