PFDK, Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye ceza verdi

Yayınlanma: 28.09.2023 - 18:20

Güncelleme: 28.09.2023 - 18:20

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçe Kulübü ve kulüp yöneticisi Selahattin Baki'ye verilen ceza belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada; Fenerbahçe Kulübü ve Selahattin Baki'ye 'Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle' ayrı ayrı 200 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Alanyaspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı;

"İlk 5 hafta konuşmayalım dedik. Bu sene biraz daha futbol konuşulsun dedik. Öyle şeyler oluyor ki, insan bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Szymanski'nin penaltısı verilmedi. %100 gol pozisyonuna giderken takımın atağının kesilmesi. Dzeko ve İrfan Can'a zorlama kartlar. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye nasip olan attığımız nizami golde gereğinden fazla uzun süren VAR araştırması! Ne arandı?"

"Avrupa'daki liglerde VAR incelemesi ortalama ne kadar sürüyor? Bizdeki 3 dakika 44 saniye, 4 dakika 17 saniyelerin ne kadar aslında vahim, yanlış, taraflı olduğunu gözler önüne serecektir."

"En üst seviyeyi görmüş oyuncularımız, 'Hayretler içindeyiz' dediler. Dün kampta da rakibimizin maçını izledik, niyet farkı... Hakemlerin Türk futbolunu bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor."