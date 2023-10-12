PFDK'den 4 Süper Lig takımına para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig takımlarından Siltaş Yapı Pendikspor, Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul, çeşitli sebeplerden Fenerbahçe'ye 140 bin, Pendikspor'a 200 bin, TÜMOSAN Konyaspor'a 112 bin ve Yılport Samsunspor'a 225 bin lira para cezası verdi.
Ayrıca bazı Pendikspor ve Beşiktaş taraftarlarının iç sahada, Fenerbahçe ve Samsunspor seyircilerinin ise deplasmanda müsabakaya girişlerinin engellenmesi kararlaştırıldı.
PFDK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne 18 bin, Tuzlaspor'a 15 bin 750, Kocaelispor'a 108 bin lira para cezası verdi.
Kurul, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın ise akreditasyon kartını görünür şekilde boynuna asmamasından dolayı 29 bin 250 lira para cezası almasını kararlaştırdı.
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