Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka'yı geçti

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Darüşşafaka'yı 87-71 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 22:02
Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka'yı geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka'yı 87-71 yendi.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde bitiren Pınar Karşıyaka, devre arasına 50-31 üstün gitti.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı kapatmaya çalışsa da skora ortak olamadı. Üçüncü çeyreği 61-49 önde tamamlayan konuk takım, mücadeleden 87-71 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 7. galibiyetini aldı, Darüşşafaka ise 4. yenilgisini yaşadı.


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