Polonya engelini aşamadık: Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti!

24.09.2025 16:22:00
Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Polonya'ya mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Filenin Efeleri, Polonya'ya 25-15, 25-22, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup oldu.

Ayrıntılar geliyor...

