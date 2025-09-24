Polonya engelini aşamadık: Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Polonya'ya mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etti.
Filenin Efeleri, Polonya'ya 25-15, 25-22, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Polonya'ya mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etti.
Filenin Efeleri, Polonya'ya 25-15, 25-22, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup oldu.
Ayrıntılar geliyor...