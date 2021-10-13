Polonya golü atınca Arnavutluk karıştı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 09:03

Katar 2022 Dünya Kupası elemeleri I Grubu'nda oynanan Arnavutluk-Polonya maçı tribünde yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durdu. FIFA ve UEFA maçla ilgili rapor istedi. Arnavutluk'a büyük ceza gelmesi söz konusu.

Tiran'daki maçta 77. dakikada Karol Swiderski'nin attığı gol sonrasında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fransız hakem Clement Turpin maçı durdurdu. Futbolcular tribünden atılan maddelerden zor kurtuldu.

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan mücadeleyi Polonya 1-0 kazandı.