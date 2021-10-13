Polonya golü atınca Arnavutluk karıştı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubunda Arnavutluk-Polonya maçında tribün olayları yaşandı, UEFA rapor istedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 09:03
Polonya golü atınca Arnavutluk karıştı
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Katar 2022 Dünya Kupası elemeleri I Grubu'nda oynanan Arnavutluk-Polonya maçı tribünde yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durdu. FIFA ve UEFA maçla ilgili rapor istedi. Arnavutluk'a büyük ceza gelmesi söz konusu.

Tiran'daki maçta 77. dakikada Karol Swiderski'nin attığı gol sonrasında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fransız hakem Clement Turpin maçı durdurdu. Futbolcular tribünden atılan maddelerden zor kurtuldu.

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan mücadeleyi Polonya 1-0 kazandı.


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