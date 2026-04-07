Premier Lig ekibine Victor Osimhen önerisi: 'Onlar için mükemmel bir seçim olabilir'

7.04.2026 13:54:00
Alman eski futbolcu ve teknik direktör Dietmar Hamann, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i Newcastle United'a önerdi.

"TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMASINA İNANAMAMIŞTIM"

"Osimhen, Avrupa'nın en iyi beş santrforundan biri" diyen Hamann, "Osimhen'in Türkiye'ye transfer olmasına inanamamıştım. Hiçbir İngiliz takımının onu transfer etmemesine gerçekten şaşırdım. Geride bıraktığımız yaz herkesin santrfor sorunu vardı" sözlerini sarf etti.

"OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU"

Dietmar Hamann, "Osimhen olağanüstü bir oyuncu. Galatasaray'ın ligde bu kadar iyi performans göstermesinin sebebi de muhtemelen Osimhen. Onu izlemekten keyif alıyorum. Bence Premier Lig'de oynasa, oynadığı takımı önemli ölçüde güçlendirir" diye konuştu.

"MÜKEMMEL SEÇİM OLABİLİR"

Hamann, ayrıca, "Liverpool'un o bölgede iki oyuncusu var, bu yüzden Osimhen için bir şey olmayacaktır ama olağanüstü bir oyuncu. Hızı, gücü ve gol vuruş yeteneği var. Eğer Newcastle United, Nick Woltemade'yi satarsa, Osimhen onlar için mükemmel bir seçim olabilir" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

