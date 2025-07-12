PSG’nin İspanyol 10 numarası yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyecek: Asensio F.Bahçe’de

Fenerbahçe’nin, bir süredir temas halinde olduğu Fransız kulübüne Asensio için taksitler halinde 10 milyon Avro civarında bonservis ödeyeceği öğrenildi. İspanyol futbolcu yıllık 9 milyon Avro’luk teklifi yeterli bulmayınca Sarı-Lacivertli yönetim rakamı bazı bonuslarla birlikte 12 milyon Avro’ya kadar çıkardı. 29 yaşındaki oyuncuya, İstanbul’da kalacağı villaya kadar tüm detaylar görüntülü olarak aktarıldı ve ikna olması sağlandı. Son detayların tamamlanmasının ardından Asensio sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’a davet edildi.

SOL BEK BROWN İÇİN BEKLEYİŞ

SarıLacivertliler, Asensio’nun yanında bir transfere daha imza attırmayı bekliyor. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki sol bek Archie Brown için Belçika kulübü Gent ile 8.5 milyon Avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaştı. Ancak Brown ile Sarı-Lacivertli yönetim henüz el sıkışmadı. Bunun nedeni genç futbolcunun, İtalyan devi Milan’dan teklif bekliyor olması. Brown için hem Gent’e hem de oyuncuya en iyi maddi teklifi F.Bahçe verdi. Gent, Milan’dan daha iyi teklif verdiği için oyuncusunun F.Bahçe’ye gitmesini istiyor. İngiliz oyuncu Milan ya da F.Bahçe’den yana tercihini kısa sürede yapacak.