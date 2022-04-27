PSG'nin yolcu listesi hazır!

27 Nisan 2022 Çarşamba, 00:00

Paris-Saint Germain, yaz transfer döneminde birçok futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız devi, aralarında; Julian Draxler, Leandro Paredes, Thilo Kehrer ve Layvin Kurzawa gibi isimlerin de olduğu toplam 7-8 futbolcuyu takımdan göndermek istiyor.

PAREDES KALMAK İSTİYOR

Gönderilecekler listesinde adı geçen futbolculardan Paredes ile İtalya'dan birkaç takımın ilgilendiği ancak, PSG ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Arjantinli futbolcunun takımda kalmak istediği ifade edildi.

20-30 MİLYON EURO BONSERVİS

Öte yandan Kehrer'in de PSG ile 2023 yazına kadar sözleşmesi olduğu, 25 yaşındaki futbolcunun İngiliz ve Alman ekipleriyle adının geçtiği vurgulandı. Kehrer'in bonservis bedelinin 20-30 milyon euro arasında değişebileceği kaydedildi.