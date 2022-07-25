Rahman Buğra Çağıran, Malatya'da kaldı

Yeni Malatyaspor, Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yeniledi.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:46
Rahman Buğra Çağıran, Malatya'da kaldı
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki futbolcu Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yeniledi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Rahman Buğra Çağıran'a tekrardan ailemize hoş geldin diyor, sarı-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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