Rasmus Hojlund: 'Baskıyı fazla umursamıyorum'
Manchester United'ın yıldız oyuncusu Rasmus Hojlund, Manchester United'a transferi ve kulübün şu anki atmosferine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın formasını giyen Rasmus Hojlund açıklamalarda bulundu.
Eylül ayının başına kadar sakatlığından dolayı forma giyemeyen ve henüz Premier Lig'de golle buluşamayan Rasmus Hojlund, "Milli takımın bir parçası olduğum için hâlâ inanılmaz mutluyum. Bu bir ayrıcalık olmaya devam ediyor ve bundan her gün keyif alıyorum. Manchester'da üzerimdeki baskıya dair çok fazla konuşma var ama ben sadece yaptığım işe odaklanıyorum. Sahada, amaç gol atmak." ifadelerini kullandı.
"HOCAYLA SÜREKLİ KONUŞTUM"
Erik ten Hag ile transfer gerçekleşmeden önce çeşitli görüşmeler yaptığını söyleyen Rasmus Hojlund, "Transfere kadar hocayla konuştum. Benim için futbol oynamak önemliydi ve eğer bana hayatımın geri kalanında yedek olarak Manchester United'a gitmem gerektiği söylenseydi oraya asla gitmezdim." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Bazen kendimi formaya bakarken ve 'vay be' diye düşünürken buluyorum. Formayı sırtımda taşımaktan her zaman gurur duyacağımı düşünüyorum ve sahada da bunu göstermeye çalışıyorum."
Hojlund'un Danimarka takımı, Salı günü San Marino deplasmanından önce Cumartesi günü önemli bir Euro 2024 eleme maçında Kazakistan'ı ağırlayacak. Daha sonra United'ın Premier Lig'deki Sheffield United yolculuğu öncesinde İngiltere'ye dönecek.
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