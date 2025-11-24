Real Madrid, Elche deplasmanında beraberliğe razı oldu

İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile karşılaştı.

Manuel Martinez Valero Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Elche'nin ilk golünü 53. dakikada Aleix Febaskaydetti.

Real Madrid'e beraberliği getiren gol, 78. dakikada Dean Huijsen'den geldi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Elche, Alvaro Rodriguezile yeniden öne geçti.

87. dakikada ise Jude Bellingham, Real Madrid'e yeniden beraberliği getiren golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Öte yandan Elche'de Victor, 90+7. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

ARDA G ÜLER 64 DAK İKA SÜRE ALDI

Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 64 dakika sahada kaldı.

REAL MADRİD'İ ESKİ ÇOCUKLARI ÜZDÜ

Öte yandan Elche'nin bulduğu iki golde imzası bulunan Aleix Febas ve Alvaro Rodríguez'in ortak noktası, Real Madrid altyapısından yetişmiş olmalarıydı. Kariyerlerinin ilk adımlarını Valdebebas'ta atan iki genç futbolcu, eski takımlarına karşı sahaya çıktıkları mücadelede Elche'nin skor yükünü çeken isimler oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve 32 puanla Barcelona'yı 1 puanla geçerek liderliğe oturdu.

Ligde yalnızca 3 galibiyeti olan Elche ise 16 puana ulaştı ve 11. sırada konumlandı.

LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Elche ise Getafe'ye konuk olacak.