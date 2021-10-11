Real Madrid, Erling Haaland'ı kadroya katmak için planlar yapıyor

11 Ekim 2021 Pazartesi, 18:40

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland, transfer sezonun Avrupa genelinde bitmesine rağmen her gün hala manşetlerde. Liverpool, Manchester City ve Barcelona ile de ismi anılan Haaland hakkında son iddia Real Madrid ile ilgili.

Real Madrid, yıllar içinde gittikçe erozyona uğrayan kadro kalitesini arttırmak için dünya yıldızları ile sürekli temas halinde. Son günlerde özellikle Kylian Mbappe ile adları oldukça anılan Real Madrid, şimdi de ciddi bir şekilde Norveç genç yıldız Erling Haaland ile ilgileniyor.

İspanyol Sport gazetesinde çıkan habere göre, Real Madrid, "2022 yazından itibaren serbest kalma bedeli 75 milyon euroya düşer" maddesini bile beklemek istemiyor ve Alman kulüp ile erkenden anlaşmak istiyor.

Yeni stadın inşaası, pandemideki gelir kayıpları, La Liga harcama limitleri gibi konularla çeşitli sıkıtntılar yaşayan Real Madrid, Haaland transferinin finansmanını Eden Hazard'ı Chelsea'ya yollayarak elde etmek istiyor. Chelsea cephesinden gelen haberlerde ise Chelsea de bu geri dönüşe olumlu bakıyor.

Haaland cephesinde ise en öne koyulan prensip takımın en önemli oyuncusu olabilmek. Bu isteğin olası Mbappe transferiyle olamayacağı da biliniyor.

Erling Haaland, henüz 20 yaşında ve bu sene Dortmund forması ile 8 maça çıktı ve 11 gol 4 asist ile oynadı. Haaland 2019-20 sezonundaki müthiş performansı ile herkesin ilgisini yakalamış ve 20 milyon Avro'ya Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.