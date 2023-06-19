Yayınlanma: 19.06.2023 - 13:02

Güncelleme: 19.06.2023 - 13:02

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, İspanyol futbolcu Joselu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekip, Joselu'nun satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda Espanyol ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Peki, Real Madrid'in yeni forveti Joselu kimdir, nereli, kaç yaşında? Joselu hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Joselu hakkında merak edilenler...

JOSELU KİMDİR?

Joselu, 27 Mart 1990 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. Aslen İspanyol olan Joselu, futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında Celta’nın alt yapısında başladı ve burada 6 sene forma giydikten sonra 2008 yılında B takıma davet edildi. Bir sezon formasını giydiği takımda 21 maça çıkıp 3 gol atma başarısı gösterdi. 2009 yılına gelindiğinde ise ilk kez As takıma davet edildi.

Celta ile profesyonel kariyerinde sadece 2 maçta sahne alan Joselu, 2009 senesinde Real Madrid’e transfer oldu. İlk sezonunda yapılan anlaşma gereği eski takımı Celta’ya kiralanan tecrübeli futbolcu, 24 maça çıkıp 4 gol atarken sezon sonunda Real Madrid’e geri döndü. Uzun bir süre B takımda forma giyerken, 2011 yılında bir kez Real Madrid As takımında maça çıktı ve bu sadece bir kez gerçekleşti.

2012 yılında yolunu Almanya’ya çeviren Joselu, Hoffenheim’a 6 Milyon Euro’ya transfer oldu. Almanya Birinci Ligi’nde 25 maça çıkıp 5 gol atma başarısı gösterdi. 2013-2014 sezonunda ligin bir başka ekibi Frankfurt’a kiralık olarak gönderildi ve burada da 33 maça çıkıp 14 gol attı ve bu sayede ismini duyurmaya başladı.

2014-2015 sezonun Hannover ile görüşmelere başlayan tecrübeli futbolcu, 5 Milyon Euro’ya transfer oldu. Sadece bir sezon formasını giydiği takımda 32 maça çıkıp 10 kez gol atma başarısı gösterdi.

2015 yılında yolunu İngiltere’ye çeviren Joselu, Stoke City’e 8 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Sezon devam ederken takımı ile 7 maça çıktı.

JOSELU HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2008-2009 Celta B

2008-2009 Celta

2009-2012 Real Madrid B

2009-2010 Celta (kiralık)

2011-2012 Real Madrid

2012-2014 1899 Hoffenheim

2013-2014 Eintracht Frankfurt (kiralık)

2014-2015 Hannover 96

2015-2017 Stoke City

2016-2017 Deportivo La Coruña (kiralık)

2017-2019 Newcastle United

2019-2022 Alavés

2022-2023 Espanyol

2023- Real Madrid

JOSELU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Joselu, İspanya Milli Takımı'nda 2023 yılında 1 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır.



