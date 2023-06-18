Yayınlanma: 18.06.2023 - 16:57

Güncelleme: 18.06.2023 - 16:57

'Mutfağım', 'Nursel'in Evi', 'Gelinim Mutfakta' gibi yapımların yüzü olan ünlü sunucu Nursel Ergin, Instagram hesabından 2017 yılında evlendiği Murat Akyer ile boşandığını açıkladı. Peki, Nursel Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucu Nursel Ergin eşi kimdir? Nursel Ergin neden boşandı? İşte ayrıntılar...

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi basınla paylaşılmadı.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

NURSEL ERGİN ÖZEL HAYATI

Nursel Ergin 2017 yılında Murat Akyer ile evlendi. Nursel Ergin ve Murat Akyer 2023 yılında boşandı.

NURSEL ERGİN VE MURAT AKYER NEDEN BOŞANDI?

Nursel Ergin, Murat Akyer ile boşanmalarının sebebi olarak yaptığı paylaşımda "Bizim de hasarımız çok büyüktü ve kendi içimizde kaybolduk.. Bazen, sevdiğiniz insan kendi içine girip gözden kaybolur. Üzülerek bildiriyorum ki biz Murat akyer ile boşandık…Bu da geçer ya hu…" söylerine yer verdi.