Red Bull’da büyük final

17.04.2026 13:42:00
Red Bull’un global sokak futbolu etkinliği Red Bull Four 2 Score Türkiye’de son eleme turu ve Türkiye Finali, 18-19 Nisan’da İzmir’de yapılacak.

Dörder kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirlerine karşı mücadele ettiği sokak futbolu turnuvası Red Bull Four 2 Score’da ikinci eleme turu, Ankara’da 2. Yüzyıl Parkı’nda yapıldı. Bu yıl Türkiye’de dördüncü kez düzenlenen turnuvanın Ankara elemelerinde rakiplerini geride bırakan Olympic Sivas, Athletico Trabzon, Ankara ve Tesla Grup takımları, İzmir’deki finale adını yazdırdı.

Dörder kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirlerine karşı mücadele ettiği sokak futbolu turnuvası Red Bull Four 2 Score Türkiye’de Gaziantep’teki ilk eleme turunda Liderpool ve Los Galacticos takımları, İzmir’deki finale kalmıştı.

TÜRKİYE FİNALİ 19 NİSAN’DA İZMİR’DE

Bu yıl Türkiye’de dördüncü kez düzenlenen organizasyonun son eleme turnuvası 18 Nisan’da İzmir’de yapılacak. Türkiye Finali ise 19 Nisan’da yine İzmir’de gerçekleştirilecek. Türkiye Finali’ni kazanan takım, ağustos ayında Kanada’nın Toronto şehrindeki dünya finallerinde Türkiye’yi temsil edecek.

Red Bull Four 2 Score benzersiz kurallarıyla futbola eğlence katıyor. Takımların dört ana ve bir yedek oyuncudan oluştuğu turnuvada maçlar 15x25m ölçülerindeki sahada oynanıyor. 10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı yerine geçiyor. Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score’da heyecan ve oyun temposu hiç düşmüyor. Kaleci olmadığı için oyuncular gol atmak için daha fazla fırsat yakalıyor.

İlgili Konular: #futbol