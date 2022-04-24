Red Bull, Ferrari'nin evinde duble yaptı!

24 Nisan 2022 Pazar, 17:45

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Emilia-Romagna GP'de Red Bull, duble yaptı.

Dünya şampiyonu pilot Max Verstappen rahat bir galibiyet elde ederken, ikinci sırayı yine Red Bull'dan Sergio Perez aldı.

Ferrari'den Carlos Sainz, yarışın ilk turunda Tamburello virajında McLaren'den Daniel Ricciardo ile temas yaşayıp yarış dışı kaldı.

Charles Leclerc ise ikincilik için Sergio Perez'e atak yaptığı sırada spin attı ve 9. sıraya geldi. Şampiyona lideri Leclerc, yarışı ise 6. sırada bitirdi.

İşte yarışta ilk 10'a giren ve puan alan pilotlar

1. Max Verstappen, Red Bull

2. Sergio Perez, Red Bull

3. Lando Norris, McLaren

4. George Russell, Mercedes

5. Valtteri Bottas, Alfa Romeo

6. Charles Leclerc, Ferrari

7. Yuki Tsunoda, AlphaTauri

8. Sebastian Vettel, Aston Martin

9. Kevin Magnussen, Haas

10. Lance Stroll, Aston Martin