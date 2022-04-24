Red Bull, Ferrari'nin evinde duble yaptı!
Formula 1'de haftanın yarışı İtalya'nın ev sahipliğinde yapıldı. Nefes kesen mücadele Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Sergio Perez yarışı ikinci sırada tamamlarken, Lando Norris ise üçüncü sırada podyuma çıktı.
Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Emilia-Romagna GP'de Red Bull, duble yaptı.
Dünya şampiyonu pilot Max Verstappen rahat bir galibiyet elde ederken, ikinci sırayı yine Red Bull'dan Sergio Perez aldı.
Ferrari'den Carlos Sainz, yarışın ilk turunda Tamburello virajında McLaren'den Daniel Ricciardo ile temas yaşayıp yarış dışı kaldı.
Charles Leclerc ise ikincilik için Sergio Perez'e atak yaptığı sırada spin attı ve 9. sıraya geldi. Şampiyona lideri Leclerc, yarışı ise 6. sırada bitirdi.
İşte yarışta ilk 10'a giren ve puan alan pilotlar
1. Max Verstappen, Red Bull
2. Sergio Perez, Red Bull
3. Lando Norris, McLaren
4. George Russell, Mercedes
5. Valtteri Bottas, Alfa Romeo
6. Charles Leclerc, Ferrari
7. Yuki Tsunoda, AlphaTauri
8. Sebastian Vettel, Aston Martin
9. Kevin Magnussen, Haas
10. Lance Stroll, Aston Martin
Video Haberler
- Zeytinlikleri yok edecek yönetmeliğe 'dur' kararı
- Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
- Sadece ramazan ayında yapılıyor!
- İmamoğlu'ndan bisikletçilere haber var
- Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
- Şehit polis memuru için tören düzenlendi
- Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
- Kadıköy'ün simgesi Boğa heykeli bakıma alındı
- Gazla freni karıştırdı, otomobil aşağıya uçtu
- Dünya’nın ikinci Barbie Sergisi
En Çok Okunan Haberler
-
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Seçim hazırlıkları başladı
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!
- Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı
- DSÖ'den 'gizemli salgın' uyarısı
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti
- Kılıçdaroğlu'nu 'çay bardağı'yla hedef aldı
- Eylemcilere bozkurt işaretli yanıt