Red Bull Home Ground Türkiye Finali’ni ULF Esports Kazandı

Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground Türkiye Finali’nin kazananı belli oldu. ESA Espor Arena’da düzenlenen Türkiye finalinin kıran kırana geçen final mücadelesinde Red Bull takımı FUT Esports’u 3-1’lik skorla geçen ULF Esports, dünya finali biletinin sahibi oldu.

ADIM ADIM NEW YORK’A

ESA Espor Arena'da 1000’i aşkın kişinin takip ettiği final müsabakasının sonunda, ABD’nin New York kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkını ULF Esports kazandı. MSI ve Agon by AOC partnerliğiyle düzenlenen Türkiye finalini kazanan ULF Esports, 13-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Red Bull Home Ground Dünya Finali’nde dünyanın en iyi takımlarıyla mücadele edecek.

Red Bull Home Ground Türkiye Finali, rekabetçi tarafının yanı sıra cosplay kostümleriyle etkinliği renklendiren taraftarların görüntülerine ve keyifli anlara sahne oldu. Final müsabakasını ayrıca 20 binin üzerinde izleyici de canlı yayın platformlarından online olarak takip etti.

RED BULL OYUNCULARI ŞOV MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Türkiye finali öncesi Red Bull oyuncuları Ege Arseven ve Ferit “wtcN” Karakaya şov maçında karşı karşıya geldi. Ege Arseven’in takımı Mavi takım, Ferit “wtcN” Karakaya’nın Kırmızı takımını 13-5’lik skorla mağlup ederek şov maçının kazananı oldu.