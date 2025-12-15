Red Bull Tetris Dünya Şampiyonu Fehmi Atalar oldu

Red Bull ve The Tetris Company iş birliğiyle düzenlenen Red Bull Tetris Dünya Finali, Dubai Frame’de gerçekleşti. 150 metre yüksekliğindeki ve 93 metre genişliğindeki ikonik yapının yüzeyinde, 2 binden fazla senkronize drone ile oluşturulan dev ekran üzerinden oynanan final, izleyenlere benzersiz bir görsel deneyim sundu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen global turnuva, 60 ülkeden en iyi oyuncunun mücadele ettiği uluslararası bir buluşmaya dönüştü.

FEHMİ ATALAR DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye genelindeki açık mobil elemelerden yükselerek İstanbul’da düzenlenen Red Bull Tetris Türkiye Finali’nde şampiyonluğa ulaşan Fehmi Atalar, Dubai’deki büyük finalde Türkiye’yi temsil etti. Final karşılaşmasında Peru’dan Leo Solórzano ile karşılaşan Atalar, rakibine karşı etkileyici bir performans sergileyerek Red Bull Tetris Dünya Şampiyonu oldu.

Final etkinliğinde Türkiye’den oyun dünyasının sevilen isimlerinden Enis Kirazoğlu da yer aldı.

FEHMİ ATALAR: “KAZANMAK GERÇEKTEN İNANILMAZ”

Dünya şampiyonluğunun ardından duygularını paylaşan Fehmi Atalar, "Yarı finallerden sonra kazanırsam bunun hem ülkem hem de benim için çok büyük bir başarı olacağını söylemiştim. Bugün kazanmak gerçekten inanılmaz, hâlâ gerçek gibi gelmiyor. Beş yıllık Tetris kariyerimdeki en özel an buydu. Bu etkinlik de gerçekten eşsizdi. Oyun boyunca adeta bir makine gibi oynadım, hiçbir maçta tek bir puan bile kaçırmadım. Başardım ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

2 BİN DRONE İLE GÖKYÜZÜNDE TETRİS

Red Bull Tetris Dünya Finali, yalnızca bir turnuva değil aynı zamanda Tetris’in 40 yıllık kültürel mirasını kutlayan bir deneyim sundu. Binlerce drone’un senkronize hareketiyle oluşturulan dev Tetris ekranı, Dubai Frame’i dünyanın en büyük oyun sahnesine dönüştürdü.