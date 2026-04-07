Red Bull Uçuş Günü geri dönüyor

Yaratıcılık, cesaret ve bol eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Uçuş Günü, dört yıl aranın ardından İstanbul’a geri dönüyor. Takımların kendi tasarladıkları uçuş araçlarıyla rampadan denize doğru süzüleceği etkinlik, 23 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili’nde izleyicilerle buluşacak. Hayal gücünün sınır tanımadığı, yaratıcılığın özgürce sahneye çıktığı “Uçuş Serbest” temasıyla gerçekleşecek etkinlik için başvurular başladı ve 7 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

İlk kez 1992 yılında Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, o günden bu yana dünyanın en yaratıcı ve en eğlenceli amatör uçuş yarışmalarından biri haline geldi. Bugüne kadar dünya genelinde 185’ten fazla kez düzenlenen etkinlik, binlerce katılımcıyı ve milyonlarca izleyiciyi bir araya getirerek şehirlerde benzersiz bir festival atmosferi yaratıyor. Global ölçekte büyük ilgi gören bu organizasyonun İstanbul’da yeniden hayat bulmasıyla şehir, sınırları zorlayan bu eşsiz deneyime bir kez daha kapılarını açıyor. Yer çekimine meydan okuyan, takımların tamamen insan gücüyle çalışan, el yapımı uçuş makineleriyle rampadan havalanarak en uzun mesafeye ulaşmaya çalıştığı etkinlik; yaratıcılık, mühendislik ve eğlenceyi aynı sahnede buluşturuyor.

RED BULL UÇUŞ GÜNÜ İSTANBUL SEMALARINI HAYAL GÜCÜYLE DOLDURMAYA HAZIRLANIYOR

Red Bull Uçuş Günü, Türkiye’de de yıllardır büyük ilgi görüyor. Daha önce 2008, 2010, 2013, 2019 ve 2022 yıllarında düzenlenen etkinlik, her seferinde yüz binlerce kişiyi sahilde buluştururken milyonlarca kişi tarafından da ekranlardan takip edildi. Yıllar içinde birbirinden yaratıcı uçuş makineleri, eğlenceli takım performansları ve unutulmaz anlarla hafızalara kazınan Red Bull Uçuş Günü, 2026’da yeniden İstanbul semalarını hayal gücüyle doldurmaya hazırlanıyor.

Caddebostan Sahili’nde kurulacak dev rampadan havalanacak takımlar, bu yıl “Uçuş Serbest” temasıyla yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayacak. Gökyüzüne uzanan rampada cesaretlerini toplayan ekipler, “Uç, 2, 1!” anonsuyla kendilerini boşluğa bırakırken kimi zaman kısa bir süzülüşle, kimi zaman da eğlenceli bir dalışla denizle buluşacak.

TAKIMLAR YARATICILIKLARIYLA YARIŞACAK

Dörder kişiden oluşan ekipler, yalnızca uçuş mesafesiyle değil; tasarımları, yaratıcılıkları ve uçuş öncesinde sergiledikleri performanslarla da jüri tarafından değerlendirilecek. Her takım kendi hikâyesini, kostümlerini ve uçuş makinesini tasarlayarak izleyenlere unutulmaz bir şov sunacak. Şehrin en ikonik noktalarından birinde gerçekleşecek etkinlik; müzik, eğlence ve sürpriz gösterilerle gün boyu sürecek bir festival deneyimi yaşatacak.

RED BULL UÇUŞ GÜNÜ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Bu yıl Red Bull Uçuş Günü’nde sahne tamamen hayal gücüne bırakılıyor. Kendi uçuş makinesini tasarlayıp cesaretini kanatlandırmak isteyen ekipler için başvurular başladı. Hayal gücünü serbest bırak, takımını kur ve rampanın ucuna kadar gel. Sonrasında ise geri sayım başlayacak: Uç… 2… 1… ve Uçuş Serbest!

Red Bull Uçuş Günü’ne katılmak isteyen takımlar başvurularını www.redbullucusgunu.com adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.