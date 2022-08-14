Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'da gerçekleştirildi
Üç yıl aranın ardından İstanbul'da yeniden düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, 30 takımın katılımıyla Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirildi.
Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'da gerçekleştirildi. 200 bini aşkın kişinin takip ettiği Red Bull Uçuş Günü'nde uçuş araçlarını hazırlayan 30 takım yarıştı. Birbirinden değişik uçuş araçlarıyla uçma hayalini gerçekleştiren takımlar, ilginç kostüm ve gösterileriyle Red Bull Uçuş Günü jürisini etkilemeye çalıştı.
Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa, Caddebostan Sahili'ndeki organizasyonda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçağıyla havada akrobatik hareketlere imza atan Costa, izleyenlere nefes kesen bir gösteri sundu.
Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü de organizasyonda jüri üyesi olarak yerini aldı.
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