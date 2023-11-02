Resmen açıklandı: Yakup Arda Kılıç imzayı attı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 18 yaşındaki altyapı futbolcusu Yakup Arda Kulıç ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:39
Resmen açıklandı: Yakup Arda Kılıç imzayı attı!
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Beşiktaş, genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


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