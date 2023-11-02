Resmen açıklandı: Yakup Arda Kılıç imzayı attı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 18 yaşındaki altyapı futbolcusu Yakup Arda Kulıç ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş, genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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