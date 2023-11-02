Beşiktaş, EuroCup'ta doludizgin! Venezia, Akatlar'dan çıkamadı...
EuroCup 5. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet evinde Reyer Venezia'yı 74-68 yenerek 4. galibiyetine ulaştı.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer ekibini 74-68 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 5'inci maçında 4'üncü galibiyetine ulaştı. Beşiktaş, 8 Kasım Çarşamba günü Almanya'dan Veolia Towers Hamburg takımıyla kendi evinde karşılaşacak.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Piotr Pastusiak, Vasiliki Tsaroucha, Kristaps Konstantinovs
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 13, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado 12, Hammonds 13, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 2, Kerem Konan 1, Samet Yiğitoğlu 2
Umana Reyer: Spissu 15, Tessitori 8, Casarin 2, Simms 9, Tucker 3, Nicolao 7, O'Connell 2, Brooks 4, Wiltjer 10, Brown 8
1. Periyot: 25-16
Devre: 40-42
3. Periyot: 61-54
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