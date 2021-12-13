Rıdvan Dilmen'den flaş iddia! "Yollar ayrılıyor"

13 Aralık 2021 Pazartesi, 22:51

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep deplasmanında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira ile yolların ayrılacağını söyledi. Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen "Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek." dedi.

Ayrıca Rıdvan Dilmen "Vitor Pereira, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sezonu tamamlayamaz. Mayıs ayını görme ihtimali yok. Fenerbahçe'de teknik direktör değişecek. Futbol bunu emrediyor. Futbolun emrettiğine karşı gelemezsiniz. 'Ali Koç devam edeceğim' mi diyor? Edemeyeceksin başkan, etme! Mümkün değil." ifadelerini kullandı.