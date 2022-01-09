Rıdvan Dilmen'den Galatasaray ve Fatih Terim yorumu
Galatasaray'ın sahasında Giresunspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından konuşan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Galatasaray’da herkes öfkeli… Hoca, futbolcular öfkeli" diye konuştu.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda ağırladığı Giresunspor'a 1-0 yenilerek ligin ikinci devresine mağlubiyetle başladı. Maçın ardından TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında konuşan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'da herkesin öfkeli olduğunu söyledi.
"Galatasaray kendisiyle uğraşıyor. Dakika 1 yerden yere atılıyor dakika 90 itiraz, gerginlik… İşte bunlar hep stres yapar. Bir sinir harbiyle oynuyor. Avrupa’da böyle oynamıyor çünkü rahat…" ifadelerini kullanan Dilmen, "Fatih Terim’in Halil’i oynattığı noktada Halil oynamaz. Halil, çift santraforun oyuncusu… Kenar oyuncusu değil… Sonra Halil çıkarken ıslıklanıyor morali bozuluyor" diye konuştu.
"Galatasaray’da istek ve arzu var ama sinir harbini böyle yönetemezsiniz" tespitini yapan Dilmen, "Galatasaray’da herkes öfkeli… Hoca, futbolcular öfkeli…" şeklinde konuştu.
Dilen, tecrübeli çalıştırıcı Terim'in saha dışı olaylardan etkilendiğini de söyledi. Rıdvan Dilmen "Birkaç gün önce önce Fatih Terim, sonra Burak Elmas mesajlar yayınladı. Saha dışı faktörler ve antrenör aranması Fatih Terim’i geriyor. İşte gergin teknik adamın hali sahadaki futbola da yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
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