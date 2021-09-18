Rıdvan Dilmen'den TRT açıklaması: 1 TL para almadım
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, hakkında çıkan 'TRT'den yıllık 8,5 milyon TL para kazanacak' iddiasına yanıt verdi.
TRT Spor'da %100 Futbol isimli programda spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, hakkında çıkan yıllık 8,5 milyon TL, aylık 710 bin TL kazanacağı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.
Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasını %100 Futbol'da Erbatur Ergenekon ile birlikte değerlendiren Dilmen, TRT'den aldığı iddia edilen maaşa yönelik açıklamalar yaptı.
Dilmen, "TRT'de 3. yılım toplamda. 1 TL para almadım. Almayı da düşünmüyorum. Çünkü ben ekmeğimi yedim çok şükür. Yalanlarla, iftiralarla olmaz. Sözleşmem de yok. Sağ olsunlar beni bu ekranda görmek istediler. Hem kurum, hem vatandaş sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen için, spor yazarı Orhan Yıldırım, sosyal medya hesabından "Özel kanal, gazete şu bu verse kimseyi bağlamaz. Ancak halkın sırtından yayın yapan TRT, Rıdvan Dilmen’e yıllık 8,5 milyon lira ücret veriyor ise, bunu sorgularız. Ekranda asgari ücreti diline dolayan birine, bu rakamları nasıl ve hangi hakla verebiliyorsunuz Sn. Zahid Sobacı" açıklamasını yapmıştı.
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