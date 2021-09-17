Rıdvan Dilmen, TRT Spor'dan 8,5 milyon TL kazanacak
Spor yazarı Orhan Yıldırım, TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL kazanacağını açıkladı.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, yeni sezonda Süper Lig maçlarını yorumlamak için TRT Spor ile anlaşmıştı.
Spor yazarı Orhan Yıldırım, TRT'nin Rıdvan Dilmen'e yıllık 8,5 milyon TL vereceğini açıkladı. Buna göre, Dilmen'in TRT'den aylık alacağı para 710 bin liraya karşılık geliyor.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, "Özel kanal, gazete şu bu verse kimseyi bağlamaz. Ancak halkın sırtından yayın yapan TRT, Rıdvan Dilmen’e yıllık 8,5 milyon lira ücret veriyor ise, bunu sorgularız. Ekranda asgari ücreti diline dolayan birine, bu rakamları nasıl ve hangi hakla verebiliyorsunuz Sn. Zahid Sobacı" ifadelerini kullandı.
Dilmen, Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" demişti.
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