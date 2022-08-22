Roma Cremonese karşısında kazanmasını bildi!

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:32

İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Roma, sahasında Cremonese'yi ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren tek golü 65. dakikada Chris Smalling attı.

Bu sonucun ardından Roma, yeni sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6'ya çıkardı. Cremonese ise henüz puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Juventus ile deplasmanda karşılaşacak. Cremonese, Torino'yu ağırlayacak.