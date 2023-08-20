Roma - Salernitana düellosunda kazanan çıkmadı

Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 22:13
Roma - Salernitana düellosunda kazanan çıkmadı
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İtalya Serie A'nın 1. haftasında Roma ile Salernitana karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi

Roma, 17. dakikada Andrea Belotti'nin golüyle öne geçti. Salernitana, 36. dakikada Andrea Candreva'nın golüyle skoru eşitledi.

CANDREVA  - BELOTTİ DÜELLOSU

Candreva, 49. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Roma, Belotti'nin 82. dakikadaki golüyle puana ortak oldu.

Bu sonucun ardından her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.

Roma gelecek hafta Hellas Verona deplasmanına gidecek. Salernitana ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.


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