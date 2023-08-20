Roma - Salernitana düellosunda kazanan çıkmadı
Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 1. haftasında Roma ile Salernitana karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi
Roma, 17. dakikada Andrea Belotti'nin golüyle öne geçti. Salernitana, 36. dakikada Andrea Candreva'nın golüyle skoru eşitledi.
CANDREVA - BELOTTİ DÜELLOSU
Candreva, 49. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Roma, Belotti'nin 82. dakikadaki golüyle puana ortak oldu.
Bu sonucun ardından her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.
Roma gelecek hafta Hellas Verona deplasmanına gidecek. Salernitana ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- 'Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu'
- İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme!
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Gökçek, Mengü'ye 'cevap' verdi
- 'Enflasyonda domino etkisi yapacak'
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- Merkez'den KKM payına sınırlama
- Macar medyasından dikkat çeken soru