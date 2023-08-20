Galatasaray maçında sakatlanan Trezeguet'in durumu belli oldu
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Mahmoud Trezeguet'in durumu belli oldu.
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Mahmoud Trezeguet'in tedavisine başlandığı bildirildi.
Trezeguet'in durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet'in, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
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