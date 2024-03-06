Sacha Boey, yeşil sahalara geri dönüşe hazırlanıyor!
Bayern Münih'te geçtiğimiz ay sakatlık yaşayan Sacha Boey, sahalara geri dönüşe hazırlanıyor. Fransız futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Lazio'yu mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Bayern Münih, bu karşılaşmanın ardından ligde Mainz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen ay sakatlık yaşayan Sacha Boey'un, Lazio maçında ilk 11'de forma giymeyen isimlerle birlikte antrenman yaptığı ve sakatlığı sonrası ilk kez tam idman gerçekleştirdiği belirtildi.
Bayern Münih'in açıklamasında Boey için, "Geri dönüş yolunda bir sonraki adımı attı" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferi sonrası 2 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki Sacha Boey, şubat ayında lif yırtılması sakatlığı yaşamıştı.
Sacha Boey'un, Bayern Münih'in 16 Mart'ta Darmstadt ile oynayacağı maçta sahalara geri dönmesi bekleniyor.
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