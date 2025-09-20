Sadettin Saran'dan Ali Koç'a yanıt! 'Maalesef korku bacayı sardı'

Fenerbahçe Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı sona erdi. Başkan Ali Koç'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara, başkan adayı Sadettin Saran dikkat çeken ifadelerle karşılık verdi.
"KORKU BACAYI SARDI"
Saran, Ali Koç'un gerçekleri konuşmadığını savunarak, "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Gereken şeyleri söyleyeceğiz." dedi.
"PRENSİPLERİNDEN TAVİZ VERDİ"
Başkan adaylığı sürecinde kararlılığını vurgulayan Saran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi."