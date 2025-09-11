Sadettin Saran: 'F.Bahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu, hedefimiz şampiyonluk'

Fenerbahçe'de 21 Eylül’de yapılacak seçimde başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, “F.Bahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim hedefimiz net; futbolda şampiyonluk” dedi. TSYD’de basın toplantısı düzenleyen Saran, “F.Bahçe’nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz ve değiştireceğiz. F.Bahçe’de kaynak sorunu yok. Senelerdir olmadı, bugün de olmaz. F.Bahçe’de harcama sorunu var” diye konuştu.

Sadettin Saran, “Umarım Aziz Yıldırım’la da görüşeceğiz. Görüşme talebim olacak. Ama adaylık için destek istemeyeceğim. Ben bunu net şekilde söyledim” ifadelerini kullandı. Saran, “Benim uykumu kaçıran nasıl kazanırım değil. Kazandıktan sonra nasıl başarılı olurum. ‘Ben başaramazsam bir daha aday olmayacağım’ dedim. Bugüne kadar hocalar, sportif direktörler suçlandı. Kan değişimi, başkanlıkta da lazım. Eğer takımın başında hâlâ hoca olmasaydı, seçimi kazandığımız günün akşamında Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’i Samandıra’ya davet edecektim” dedi.