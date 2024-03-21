Sadri Şener'den Aziz Yıldırım'ın sözlerine cevap: 'Unutulmamak için...'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 23:08

Güncelleme: 21.03.2024 - 23:08

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

Sadri Şener, Kuzey Ekspres Gazetesi'ne konuşarak Aziz Yıldırım'ı gerçeği itiraf etmeye davet etti.

"BENİM AVUKATIM AVUKATLARIN HOCASI"

FETÖ avukatlarıyla çalıştığı ve himmet parasıyla kurtulduğuna yönelik iddiaya yanıt veren Sadri Şener "Bu mümkün değil, benim avukatım Prof. Dr Selami Mahmutoğlu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesidir bütün avukatların hocasıdır. İkincisi benim ailemi biliyorsunuz FETÖ'cülerden yardım almam beraber olmam mümkün mü? Bıraksın bu işleri" dedi.

"BİZ BU İŞİ YAPTIK DESİN"

Aziz Yıldırım'ı doğru söylemeye davet eden Şener "Bence doğru dürüst çıksın, 'biz bu işi yaptık ama adaleti de kandırdık' desin olsun bitsin. Şike yaptıklarını ben demiyorum ki, kendi yöneticileri mahkemede, benim ofisimde söylediler. 'Başkanım biz bu işi yaptık bizim üstümüze gelme' dediler" İfadelerini kullandı.

"DEMİRÖREN DE ŞİKE VAR DEDİ"

Şener, Aziz Yıldırım'ın unutulmamak için bu açıklamaları yaptığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı;

"Yıldırım Demirören bile bana "Bu şike" dedi. Sonra değişti Mehmet Ali geldi iş uzadı sulandı. Bundan net şike olur mu? O işi geçin. İki iki dört kadar net. Fiziki olarak kupa onlarda olabilir ama ruhen bizim müzede. Aziz Yıldırım unutulmamak için bu açıklamaları yapıyor."