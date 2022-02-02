Şahan Gökbakar’dan Burak Elmas’a tepki

02 Şubat 2022 Çarşamba, 16:18

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da tartışmalar dinmiyor.

Portekizli oyuncu Gedson Fernandes’in gelecek sezon Beşiktaş’ta oynayacak olması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında tartışmalara neden olurken Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da eleştirilerden nasibini aldı.

Kulüp televizyonu GS TV’de açıklama yapan Elmas, “Gedson’u isteseydik alırdık. Önceliğimiz değildi” diyerek oyuncunun alınmama sebebini açıklamıştı.

Açıklamalardan memnun olmadığını belirten oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış gücleri ne diyorsunuz Allah aşkına? Lig de düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dedigin takima 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın,sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar!” ifadelerini kullandı.

Gökbakar, “Söylenecek tek şey var. Lafı gevelemenin alemi yok. Galatasaray tarihinin en kötü dönemini yaşatan, son derece başarısız bir başkan ve yönetimsiniz. Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz. Ne söylerseniz söyleyin gerçek bu başkan” diyerek paylaşımlarını sonlandırdı.