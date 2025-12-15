Sakaryaspor 5 haftalık hasretine son verdi!

1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Burak Çoban, 71. dakikada Lukasz Zwolinski ve 75. dakikada Josip Vukovic kaydetti.
5 HAFTALIK HASRETİ SONA ERDİ
Ligde hasretini bitiren ve beş hafta sonra kazanan Sakaryaspor, 22 puana yükseldi. Hatayspor, 5 puanda kaldı.
Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında Çorum FK deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Serik Spor'u ağırlayacak.