Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakaryaspor 5 haftalık hasretine son verdi!

Sakaryaspor 5 haftalık hasretine son verdi!

15.12.2025 22:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sakaryaspor 5 haftalık hasretine son verdi!

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Burak Çoban, 71. dakikada Lukasz Zwolinski ve 75. dakikada Josip Vukovic kaydetti.

5 HAFTALIK HASRETİ SONA ERDİ

Ligde hasretini bitiren ve beş hafta sonra kazanan Sakaryaspor, 22 puana yükseldi. Hatayspor, 5 puanda kaldı.

Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında Çorum FK deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Serik Spor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #hatayspor #TFF 1. Lig #sakaryaspor

İlgili Haberler

Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'den bir ilk!
Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'den bir ilk! Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, bir ilke imza attı.
Ruben Amorim'den Paul Scholes'un eleştirilerine yanıt!
Ruben Amorim'den Paul Scholes'un eleştirilerine yanıt! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim, eski futbolcu Paul Scholes'un kulübün performansı hakkında yaptığı eleştirilere cevap verdi.
Fenerbahçe'de iki sakatlık: Oyuna devam edemediler!
Fenerbahçe'de iki sakatlık: Oyuna devam edemediler! Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Archie Brown ile Jhon Duran, sakatlanarak oyundan çıktı.