Sakaryaspor, Mikail Okyar'ı renklerine bağladı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 19:18

Güncelleme: 23.06.2023 - 19:18

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Mikail Okyar ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Mikail." ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan Mikail, takımı adına 1 gol kaydetmişti.