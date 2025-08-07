Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakaryaspor, Salih Dursun ve Umechi Akuazaoku ile anlaştı

Sakaryaspor, Salih Dursun ve Umechi Akuazaoku ile anlaştı

7.08.2025 20:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Sakaryaspor, Salih Dursun ve Umechi Akuazaoku ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, tecrübeli savunmacı Salih Dursun ve genç forvet Umechi Akuazaoku ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 34 yaşındaki defans oyuncusu Salih Dursun ile 22 yaşındaki forvet Umechi Akuazaoku'yu renklerine kattı.

Salih Dursun için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Salih Dursun ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Salih." ifadesine yer verildi.

Salih Dursun, geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giymişti.

Akuazaoku'nun transferi ise kulübün sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, Umechi Akuazaoku ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Umechi Akuazaoku." paylaşımıyla duyuruldu.

İlgili Konular: #transfer #sakaryaspor #Trendyol 1. Lig