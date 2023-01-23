Sakaryaspor'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi
Teknik direktör Serkan Özbalta, TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile yollarını ayırdı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi.
Serkan Özbalta
Yeşil-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Sakaryaspor, TFF 1. Lig'deki 20 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.
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